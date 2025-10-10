Governatore ottimista: "Passante di Bologna, accordo possibile. Serve l’ultimo scatto"

Non solo turismo e balneari. L’incontro al Ttg di Rimini "è stata l’occasione anche per fare un punto con il ministro Matteo Salvini rispetto al sistema delle connessioni fra la Città metropolitana di

Bologna, la Romagna e il ferrarese. In particolare, quindi, da una parte i temi che riguardano il nodo di

Bologna, l’A14, l’A13 e la statale 16; dall’altra parte la situazione del Brennero con l’A22, la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine del faccia a faccia di ieri mattina con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nell’ambito della fiera internazionale Ttg Travel Experience per il settore del turismo in Italia all’Expo Centre di Rimini. "In questa doppia riflessione – prosegue de Pascale – la speranza è che ci stiamo potenzialmente avvicinando a un accordo sul

nodo di Bologna e sulle sue connessioni con la Romagna e il Ferrarese, che rappresenta in questo momento per la nostra regione in assoluto l’urgenza numero uno, e dall’altra parte abbiamo bisogno di vederci a breve, a Roma, per l’altra urgenza che riguarda il sistema delle opere collegate all’A22. Sono ottimista e credo che si possa arrivare a un accordo, però serve l’ultimo scatto da parte di tutti".