Governo non abbandona agricoltori colpiti da alluvione, 874 milioni di euro a disposizione

Intanto diciamo che il Governo, nonostante la raffica di accuse dell’opposizione, non ha abbandonato gli agricoltori che sono stati colpiti dall’alluvione e dal dissesto idrogeologico di maggio. Come ha riportato ieri il Carlino su queste pagine l’aiuto messo in campo dal governo per l’agricoltura prevede, fra le altre cose, un ammortizzatore unico per i lavoratori dipendenti o agricoli e abbraccia anche chi non aveva al momento del disastro ambientale un rapporto di lavoro attivo. Complessivamente sono a disposizione 874 milioni di euro e altri arriveranno. Due giorni fa le tre associazioni agricole Confagricoltura, Cia e Coldiretti (una volta tanto unite) hanno fatto il punto della situazione lanciando l’allarme per i danni causati dall’ultima ondata di maltempo con grandine che ha devastato campi e colture. Il rischio d’impresa per l’agricoltura con clima pazzo ormai consolidato è diventato altissimo. Si teme per la vendemmia, ma è già in ginocchio la filiera dei prodotti cerealicoli che a Bologna, Modena e Ravenna sta registrando una forte difficoltà. La trebbiatura di questi giorni, secondo Confagricoltura, registra una raccolta di 40 quintali per ettaro quando in tempi normali si arriva a 70-75. C’è poi il ritorno di una fitopatia che danneggia fortemente la qualità dei cereali. Molti danni anche per l’ortofrutta come denunciano Cia e Coldiretti. A parte i fondi governativi bisogna studiare un ulteriore salvagente.

