Grabinski Point La guerra in Ucraina in disegni e suoni

Oggi alle 18.30 nello studio Grabinski Point (ingresso libero) si inaugura Double Exposure, mostra a cura di Matilde Piazzi e Alessandro Kostis che attraverso il diario di disegni di guerra dell’artista di Kyiv Inga Levi (che sarà presente), i paesaggi sonori dell’artista di Odessa Vvanya Samokrutkin e l’inchiesta trans-temporale Russian Strike on the Kyiv TV Tower di Center for Spatial Technologies e Forensic Architecture si focalizza sulla guerra in Ucraina. Si crea così "una pluralità di voci native e alleate– spiegano i curatori –, le sole che possano raccontarci l’orrore di una guerra".