Graduatoria del Comune per l’acquisto dell’abitazione

Il Comune promuove una graduatoria di cittadini, con reddito intermedio ed in difficoltà nel libero mercato per l’acquisto della prima casa in edilizia convenzionata. Vengono messi a disposizione quattro appartamenti, in via Loi al prezzo di 2.740 euro al metro quadro. Domanda al Comune - ufficio Sue (Sportello unico edilizia), su apposito modulo allegato al bando. Non c’è un termine di scadenza fino all’assegnazione di tutte le unità disponibili, le graduatorie vengono aggiornate ogni 60 giorni.