Graduatorie dei nidi. In attesa 13 famiglie

Tutte le richieste soddisfatte, considerando le rinunce che come ogni anno arriveranno all’inizio dell’anno scolastico. È l’esito della graduatoria definitiva del bando dei nidi d’Infanzia per le famiglie di Castel San Pietro. Le domande di nuove iscrizioni per l’anno educativo 2025-26 sono state 97, i posti disponibili saranno 84 tra nidi comunali e convenzionati. A rimanere in lista d’attesa 13 famiglie che potrebbero ottenere il posto in seguito alle rinunce (nel 2024-25 furono 7, nel 2023-24 ne arrivarono 14 e nel 2022-23 nuovamente 7). L’assessora alla Scuola Katia Raspanti: "Sono orgogliosa di aver garantito il servizio educativo per la prima infanzia a tutte le famiglie coi genitori lavoratori, contribuendo a favorire il miglior equilibrio tra vita privata e professionale. Abbiamo ridistribuito i posti disponibili favorendo il nido Il Girotondo, che quest’anno si è confermato come servizio più richiesto dalle famiglie".