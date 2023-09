Graduatorie e burocrazia per la scelta del medico di base

Lavoro e abito con la mia famiglia nel quartiere Porto Navile. Scrivo per esprimere il mio disappunto sulle graduatorie dei medici di base e per la modalità in cui la burocrazia dell’Ausl mi mette nelle condizioni di dover scegliere un medico diverso da quello che mi è stato assegnato dopo la morte della dottoressa da me scelta in precedenza per la professionalità e la sua dedizione al lavoro. Qualità che ho trovato per circa due anni nella dottoressa che in precedenza è stata la sua sostituta.

Queste parole di rabbia sono le stesse di tutti i pazienti della dottoressa che hanno deciso di seguirla nel nuovo ambulatorio e che non hanno intenzione di lasciarla e di scegliere un medico che avrà bisogno di tempo per conoscere le problematiche e le criticità di ogni paziente. Preferisco rimanere senza medico di base, piuttosto che sceglierne un altro.

Lara Melli