Graffitari, è ora di finirla con l’impunità

Riduzione dei tempi di attesa, ripulitura dei muri più ampia e costante, altri investimenti che vanno ad aggiungersi agli oltre 250mila euro spesi dal Comune negli ultimi 4 anni: questo è il quadro attuale dell’impegno a cui è costretta l’amministrazione per riparare i danni causati dagli imbecilli dello spray che credono di essere interpreti della street art. L’imbrattatura dei muri è un problema che nella città delle Due Torri sembra irrisolvibile. C’è chi causa il danno, i graffitari, e c’è chi è costretto a pagare a tenersi il disagio, cioè il Comune e i privati cittadini. Il nodo non è solo come pulire, ma è come prevenire l’azione dei delinquenti dello spray. Possibile che non si riesca a pizzicarne qualcuno? Finiscono nella rete delle forze dell’ordine spacciatori, rapinatori, ladri e non riusciamo a mettere nel sacco quattro ragazzotti che di notte sporcano i muri per sfida alla città? Un sistema ci deve pur essere. Non è sufficiente impegnarsi per ripulire. E’ ora di dire basta e individuare qualcuno di questi graffitari notturni e punirlo col massimo della severità, oltre a far risarcire il danno. Gli strumenti del codice penale ci sono, serve a questo punto un’azione mirata ed efficace. Possibile che siano imprendibili? Sono forse più furbi dei narcotrafficanti? Improbabile. Qui bisogna colpirne uno (in Tribunale) per educarne cento. Ma fino a che vige la quasi totale impunità la giostra continua.

