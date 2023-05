Graffiti e danni alle grotte, scatta la vigilanza

Dalla valorizzazione alla devastazione il passo può essere molto breve. Specie se c’è di mezzo un sito particolarmente delicato. Ed è per questo che il Comune di Vergato sta correndo ai ripari per evitare che l’improvviso interesse turistico per le grotte di Soprasasso si trasformi in un boomerang, rovinando una delle perle naturalistiche più preziose della valle del Reno. Il problema si è manifestato con i primi scampoli della bella stagione, tra i ponti del 25 aprile e del primo maggio, quando il passaggio di comitive di visitatori non sempre consapevoli e a volte incivili ha lasciato sulle pareti scritte e altri segnali di disarmante stupidità.

Per chi non le conoscesse, le grotte di Soprasasso sono un sistema di cavità lavorate dagli agenti atmosferici nella tenera parete di arenaria della rupe che sovrasta l’abitato di Riola. Fino a un paio di anni fa la loro esistenza era nota solo alle persone del luogo e a un piccolo numero di escursionisti, anche per le difficoltà di avvicinamento. Poi, alcuni volontari del luogo hanno tracciato un sentiero per agevolarne la fruizione. Dato il crescente interesse, con un finanziamento del Gal è stato affidato alla Bonifica Renana un progetto più organico di sistemazione, con la realizzazione di pannelli informativi e la pulitura e segnatura dei sentieri Cai che si snodano attorno alla rupe. Il resto lo hanno fatto il passaparola e i social network: le foto delle forme bizzare e fiabesche create dalla natura hanno infine attirato visitatori in progressione esponenziale. Tutto questo, mentre l’anello escursionistico realizzato deve essere ancora inaugurato. A denunciare i danni di una fruizione maleducata e sconsiderata è stato Vito Paticchia, storico, accompagnatore di escursionismo e progettista della Via della Lana e della Seta, che ha documentato scritte, incisioni e cuoricini rimasti sulle pareti dopo i ponti di primavera.

"L’ultima volta ho incontrato gente arrivata da Toscana, Marche, Piacenza e molti altri posti – spiega Paticchia –. Per la maggior parte si tratta di visitatori rispettosi, ma il fatto di poter arrivare in auto relativamente vicino attira gente di ogni tipo. Ci sarebbe il divieto di accendere fuochi, ma non è segnalato e qualcuno bivacca sul posto. Così sono rimasti mucchi di carboncini che qualcuno raccoglie e usa per scrivere sulle pareti". Peraltro, a poche centinaia di metri in linea d’aria, l’anno scorso è scoppiato un incendio boschivo di grandi proporzioni, i cui danni sono ancora ben visibili. "Ufficialmente non ci è stato segnalato nulla – spiega il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – ma siamo venuti a sapere che alle grotte sta succedendo ciò che temevamo potesse succedere. Per questo, come Comune abbiamo già stipulato una convenzione con le Guardie ecologiche volontarie che presteranno servizio di vigilanza in particolare nel weekend e nei momenti di maggiore afflusso sul sentiero, che deve ancora essere inaugurato. Abbiamo avuto anche la disponibilità dell’associazione carabinieri, che pensiamo di coinvolgere in questo presidio. Anche perché un pattugliamento costante con la polizia locale diventa davvero difficile da ipotizzare. Purtroppo, basta un cretino su centomila persone per rovinare un ambiente importante come quello delle grotte".

Enrico Barbetti