Graffiti, uno degli ultimi murales di Blu a Bologna rischia di essere demolito

Bologna, 30 maggio 2025 – Un altro murales di Blu rischia di sparire da Bologna. Uno degli ultimi rimasti in città. Dimenticato da tutti, forse anche dallo stesso artista che nel marzo del 2016 ripulì i muri del capoluogo emiliano da tutte le sue opere. Ma pure dal Comune che annunciando il via alla demolizione delle ex Officine Casaralta in via Ferrarese, con tanto di prima ruspata del sindaco Matteo Lepore, non ha fatto alcun cenno all’opera. Nonostante fosse lì, ben visibile, con una braccio bianco, su muro grigio, con la mano che stringe un tassello tra le dita. Opera dimenticata. Ma sopravvissuta.

Nove anni fa la stessa risposta

L’amministrazione, tirata in ballo sul tema, ha risposto: “In futuro si deciderà come affrontare la questione, capendo se potrà essere valorizzato”. Ma riavvolgendo il nastro, oltre nove anni fa, dopo la polemica scoppiata per la mostra a Palazzo Pepoli chiamata Banksy & Co – l’arte allo stato urbano, lo stesso Comune disse: “Valuteremo il da farsi”. Ma nel mentre nulla è cambiato. E ora, con l’avvio della rigenerazione urbana dell’enorme area abbandonata – che porterà ad avere un parco, delle palazzine e uno studentato – il tema torna centrale.

Il murales di Blu rischia seriamente la demolizione: ora il Comune dovrà valutare cosa farne

“Strappare” l’opera: dove iniziò la polemica

Vent’anni di opere dell’artista Blu scomparse in poche ore. Questo accadde il 12 marzo del 2016, dopo l’annuncio della mostra finita nell’occhio del ciclone perché esponeva alcuni ‘pezzi’ staccati dai muri, andando contro ai principi dell’arte di strada. Pratiche urbane che hanno perso l’anima e sono ancora lì, nei muri di Palazzo Pepoli. E così, come risposta, lo street artist marchigiano, di Senigallia, si mise a cancellare ogni murales presente in città.

Dall’Xm24 a via Gandusio. Da via Lombardia a via Fioravanti. Da via Stalingrado a via Azzo Gardino. E poi l’ex Crash e il giardino del Guasto. Corpi, teste, occhi e mani coperte di grigio. Cancellate, perdendo per sempre quell’anima che le contraddistingueva. E ora, se il Comune decidesse di salvare l’opera all’ex Casaralta in via Ferrarese, ci sarebbe nuovamente uno ‘strappo’ di uno dei pochissimi murales rimasti a Bologna di Blu.

Cosa è rimasto

In via del Battirame ancora è presente uno dei pochi murales di Blu. Fatto in collaborazione con Ericailcane si trova in zona Roveri. L’altro invece, di cui è rimasta solo una parte dopo la cancellazione, è in via Lombardia, quartiere Savena. Un residuo parziale dell’attivista che ha fatto la storia della street art bolognese.

Il graffito di Blu, con Ericailcane, in via del Battirame

L’esperta: “Giusto demolirlo”

Di questa vicenda e del pensiero della mercificazione dell’opera sa bene cosa significa Fabiola Naldi, docente, critica d’arte e curatrice. Con Blu ha condiviso una fetta del suo percorso in città. “Io non credo alla tutela di questa pratica urbana rispetto alla scelta dei singoli autori. In questa occasione il destino (con la demolizione del plesso) è quello giusto”. Tanto che ironicamente sui social ha postato un video dicendo: “Le Officine Casaralta vengono demolite. E quel braccio non lo salvate? Non lo restaurate? Non lo esponete e lo donate alla città per non perdere i propri ‘tesori’? Chiedo ovviamente per un’amica”.