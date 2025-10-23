Gran consulto sulla crisi del sistema: "Serve un patto tra pubblico e privato"

Oltre 1.500 partecipanti e 240 relatori per il 58mo congresso nazionale della Siti, Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica che si è aperto ieri a Bologna e proseguirà fino a sabato, organizzato dalle sezioni Siti di Emilia-Romagna e Marche. Tra gli studiosi presenti ai lavori: Giovanni Rezza, Walter Ricciardi, Carlo Signorelli, Silvio Brusaferro, Roberta Siliquini, Antonino Cartabellotta. Fausto Francia è il coordinatore organizzativo del congresso che illustra quali saranno i temi portanti.

Il titolo dell’evento è ’La sanità pubblica a garanzia dell’equità sociale’. Un paradigma sempre più difficile da applicare anche nella nostra regione.

"Dobbiamo fronteggiare tre cose che mettono in pericolo il Servizio sanitario nazionale: tantissimi anziani che consumano molte più risorse sanitarie dei giovani; l’avvento di terapie rivoluzionarie, come quelle anticancro, o i nuovi antibiotici, che comportano un aumento esponenziale del costo delle cure e, non ultimo, il burn-out del personale sanitario, insultato, picchiato e mal pagato. Così molti se ne vanno. Il mix di queste tre cose può essere esplosivo".

C’è una strategia per salvare questo bene preziosissimo che è la nostra sanità pubblica?

"Ne parleranno all’interno del congresso persone veramente di grande livello. A mio parere bisogna arrivare a un patto tra pubblico e privato, se vogliamo salvarlo. In Italia ci sono 16 milioni di assicurati e questo può essere utile anche al Sistema sanitario nazionale. Quando si parla di sistema sanitario come garanzia di equità sociale è perché deve rimanere a difesa degli ultimi e delle patologie veramente importanti".

Cosa si può tentare di mettere in atto da subito?

"Non ho ricette magiche, però sicuramente serve appropriatezza delle prestazioni e dialogo tra pubblico e privato perché i sistemi informativi non si parlano: se una donna fa la mammografia in una clinica privata accreditata il sistema pubblico non lo sa e le manda l’avviso per farla nuovamente. Poi c’è tutto l’aspetto della prevenzione, che verrà ampiamente affrontato dai vari studiosi, come i vaccini. Su questi ultimi bisogna intervenire con un nuovo piano nazionale vaccinale e inserire tutta una serie di immunizzazioni quello per l’Herpes Zoster e la Dengue".

Del Covid si parla pochissimo e invece gira ancora. Che cosa ci ha insegnato questo virus?

"Ci ha insegnato a utilizzare una metodica per costruire vaccini prima impensabile: per crearne uno occorrevano dieci anni e invece grazie alla tecnica mRNA ci abbiamo impiegato un anno. Tecnica da utilizzare per molte altre malattie che uccidono ogni anno decine di milioni di persone, come la malaria.

Monica Raschi