Gran festa a ’Rastitown’: "La comunità siamo noi"

Una festa di comunità, per la comunità. All’insegna dello shopping, del buon cibo e del divertimento, per grandi e piccini. È questa la ricetta di "Rastitown in festa", che ritorna, a Rastignano, con la settima edizione da domani fino domenica, 18 maggio.

Patrocinata tra gli altri dal Comune di Pianoro, da Confcommercio Ascom Bologna e da Bcc Felsinea, la festa è da sempre il frutto del lavoro di squadra delle realtà economiche, sociale e culturali di Rastignano. A partire dal Comitato "Le Botteghe di Rastignano", che riunisce le attività imprenditoriali locali: commercio, ristorazione e servizi, tutti uniti per valorizzare l’economia locale, promuovere il territorio e trasformare la frazione in comunità. Ma l’evento, come già detto, si avvale del contributo decisivo di una pluralità di soggetti: dalla parrocchia dei Santi Girolamo e Pietro di Rastignano all’associazione "Amici di Tamara e Davide", dalla Pro Loco di Pianoro al Comitato dei genitori "Yes We School", soltanto per citarne alcuni.

La festa, che prenderà il via con due iniziative singole il venerdì (l’appuntamento è per le ore 17 con Bimbimbici) e il sabato (con la Festa del baratto, dalle ore 15 in parrocchia) entrerà nel vivo domenica 18 maggio, come da tradizione oramai consolidata, con una giornata tra i gazebo dei commercianti e delle associazioni e tanta musica nel Parco di Villa Pini.

Si parte alle 12.30 col pranzo al parco, a cura delle botteghe alimentari del territorio, della Pro Loco di Pianoro e di "Yes We School"; si prosegue con una bella iniezione di ottima musica by "The Ismé Ensamble", Dj Ghini e, dalle 20.30, "Ze Tafans"; ma ci sarà spazio anche per premiare i "Rastignanesi dell’anno", godersi tante risate col cabaret del "Duo Torri" e farsi sorprendere dai premi offerti dai commercianti.

Per l’intera giornata, inoltre, sarà dato ampio spazio al divertimento dei più piccoli tra gonfiabili, maxi bolle di sapone, truccabimbi, i pony del Ranch El Paso, crescentine e crepes per tutti. Così Silvia Ferraro, responsabile locale dei commercianti Ascom e Le Botteghe di Rastignano: "Sono anni che organizziamo questo evento tutti insieme. Siamo noi, tutti insieme, la forza di questa frazione, e questa forza determina una sana vita del luogo. Siamo noi che ci premuriamo di renderlo vivibile con le feste e gli eventi, per noi e per il futuro dei nostri figli, perché amiamo Rastignano, dove viviamo e lavoriamo. Da sempre sosteniamo che le botteghe sono parte integrante del tessuto urbano, un collante per la comunità e quindi un insostituibile presidio del territorio, che svolge una funzione sociale utile e anzi determinante per una sana vita dei luoghi in cui opera e che va aiutato a svolgere questa funzione".

Zoe Pederzini