Gran festa in Piazza Marconi. Va in scena il primo ’Caldevale’

La sfilata di carri allegorici, le maschere, la musica, il divertimento avvolgeranno il centro di Calderara di Reno oggi a partire dalle ore 14 e per tutto il pomeriggio. A vent’anni esatti dall’ultimo Carnevale in piazza, l’amministrazione guidata da Giampiero Falzone ha organizzato il primo ’Caldevale’: dalle 14 spazio in piazza Marconi e nelle 5 vie circostanti per 5 carri allegorici in collaborazione con la Pro Loco di Sala Bolognese. Il ’Caldevale 2024’ è a cura del Comune, con il contributo di Bonfiglioli Riduttori, Pro Loco Calderara Viva, Nuovo Comitato Comercianti e Confcommercio, mentre l’organizzazione è di SDC Produzioni; Avis Calderara e Percorsi Sicuri contribuiranno ad accompagnare in sicurezza i bambini, punti di ristoro a cura di Comitato Commercianti e Volontari Protezione Civile.