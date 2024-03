Gran festa in teatro per i vigili del fuoco

Un evento per ringraziare pubblicamente tutti coloro che da anni sostengono le attività dei volontari, in particolare nell’anno 2023. Tutta la cittadinanza è invitata oggi alle ore 17 al Teatro di Castiglione dei Pepoli per un evento organizzato dall’Associazione volontari dei Vigili del Fuoco, entità parallela a quella vera e propria della caserma. Un’associazione che ha cura della sensibilizzazione, della comunicazione e del rapporto con il territorio, presieduta da Claudio Benassi, ex volontario che da poco ha lasciato la caserma per raggiunti limiti di età. Durante l’evento verranno illustrate con immagini e video le attrezzature acquistate grazie alle donazioni ricevute. Si parlerà delle esigenze future, in modo da sensibilizzare i cittadini avvicinandoli alla tematica.

"Non esagero nel dire che avere la Caserma dei volontari dei Vigili del Fuoco in paese sia un elemento fondamentale per Castiglione e per tutto il territorio circostante – afferma il sindaco Maurizio Fabbri –. In questi anni abbiamo sempre lavorato benissimo insieme e come prima cosa devo ringraziare questi ragazzi per il loro coraggio e per la loro infinita disponibilità. Durante le tante crisi ed emergenze che abbiamo attraversato, non solo ci hanno aiutato in tutto e per tutto ma mi hanno anche insegnato molto. Sono persone che dedicano il proprio tempo libero al territorio e alle persone in difficoltà".