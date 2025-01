Gran Reno, lotta alle gang: centinaia di adolescenti controllati dai carabinieri

Casalecchio (Bologna), 19 gennaio 2025 – Trenta carabinieri in campo contro le baby gang, allo Shopville Gran Reno e alla stazione Palasport. A Casalecchio da tempo ormai le due aree sono punti nevraligici della delinquenza minorile, con episodi anche violenti che si sono verificati negli ultimi giorni. Da qui la decisione di una stretta nei controlli, iniziata già nel corso della settimana passata e ribadita a seguito del recente Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza tenuto in Prefettura.

I carabinieri hanno rafforzato i servizi di ordine e sicurezza pubblica allo Shopville Gran Reno

Ecco allora che oggi una trentina di carabinieri del Comando provinciale, coadiuvati dai militari del 5° Reggimento carabinieri ’Emilia-Romagna’, hanno controllato centinaia di giovani, in particolare appunto alla stazione Palasport e nelle adiacenze del centro commerciale Gran Reno. Presentio pattuglie in auto e a piedi, ma anche l’Unità cinofila: un dispiegamento di forze ad alto impatto visivo, mirato a prevenire e fungere da deterrente alla microcriminalità.

Le operazioni dei carabinieri hanno quindi portato al rinvenimento di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, di cui erano in possesso alcuni adolescenti: la droga è stata sequestrata in via amministrativa e nei confronti dei giovani detentori scatterà la necessaria segnalazione alla Prefettura di Bologna.

Una 30ina di carabinieri hanno controllato centinaia di giovani tra la stazione ferroviaria 'Casalecchio Palasport' e vicino al centro commerciale Gran Reno (FotoSchicchi)

Restano poi ancora in corso gli accertamenti nei confronti di due persone sorprese con addosso oggetti pericolosi: una aveva infatti un rasoio da barbiere molto affilato, l’altra invece una roncola. Entrambi non hanno saputo giustificare ai militari il trasporto dei due attrezzi in modo convincente.

I servizi ad alto impatto nell’area proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza minorile.