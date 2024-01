Gran Reno, i sei progetti vincitori

Con una breve cerimonia nel municipio di Zola alla presenza del sindaco Dall’Omo, dell’assessora Bai e dell’architetto Elena Farnè, mercoledì si è chiusa la seconda parte de: ’Il piccolo commercio al centro’, progetto promosso dai Comuni di Zola e Casalecchio con la Città Metropolitana di Bologna a sostegno del commercio di vicinato. Con l’obiettivo di finanziare idee di sviluppo commerciale innovative attraverso l’uso dei fondi compensativi legati all’ampliamento dell’area del centro commerciale Gran Reno. Sei i progetti vincitori: Riale al centro (sviluppato da Enoteca dei Cavalieri, I piaceri della carne e Bro Barber Shop); a Lavino est (Lifra, Bar latteria 229 e Cicli Castagnini); a Lavino centro la Via ‘da favola’ via Predosa (Impio pasticceria, Casa del fiore, Parrucchieri Grazia del Vecchio, Sanitaria Ortopedia Simonazzi, Maurizio acconciature e Voltapagina abbigliamento); a Lavino centro, lato via Risorgimento (Ottica Boni, Tabaccheria Pablo, Profumeria Floriana); a Zola Chiesa due progetti (cartoleria, bar edicola Peter Pan, il Centro Commerciale Bavieri e la caffetteria La Rueda e l’altro sviluppato da H2O Parrucchieri, Cras Srl, Ventura Srl, Sara R Estetica).