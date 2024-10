Gran Reno, laboratori e sport per l’integrazione

Tornei di basket e biliardino, gite e laboratori. Potrebbe diventare un modello da ‘esportare’ anche in altre città alle prese con gli stessi problemi il progetto ’Young Reno’ attivo dalla primavera dentro e fuori la cittadella commerciale alle porte di Casalecchio e giunto alle fasi finali. Obiettivo dichiarato: ‘agganciare’ i giovanissimi e riempire i loro pomeriggi in modo che non creare problemi di ordine pubblico.

Era successo così lo scorso autunno in particolare tra il centro commerciale Gran Reno e l’Unipol Arena, trasformato nei fine settimana in teatro di ripetuti disordini e risse ad opera di ragazzi e adolescenti. Dopo un massiccio intervento di ordine pubblico approntato da Questura e Prefettura, al tavolo per l’ordine e la sicurezza a livello metropolitano fra le diverse iniziative era stata annunciata un’attività con educatori di strada, per ascoltare i ragazzi e coinvolgerli in diverse iniziative. Un progetto pilota, chiamato ‘Young Reno’, realizzato dalla Regione Emilia-Romagna in accordo col Comune di Casalecchio e la direzione del centro commerciale è inserito in un più ampio progetto europeo chiamato ‘Eu Belong’ che riguarda un approccio interculturale all’integrazione dei migranti. La prima fase sperimentale di questa iniziativa è partita ad aprile e si conclude fra pochi giorni.

"Poi ci auguriamo che ci siano le condizioni per poter continuare" hanno anticipato Andrea Facchini, del settore Politiche sociali della Regione, e Giulia Rossi, referente del progetto, presenti ieri mattina a Bologna nell’ambito della presentazione del nuovo dossier statistico sull’immigrazione.

Il target delle azioni sono i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni, sia italiani sia di origine straniera. "Molti sono frequentatori assidui del centro commerciale", spiega Rossi, provenienti per lo più da fuori Bologna e anche dalla vicina area di Vignola, nel modenese. Ad aprile il progetto è stato avviato con un lungo periodo di osservazione da parte degli educatori di strada, per capire quali attività proporre e quali i momenti più adatti. Sul campo gli operatori della la cooperativa sociale Open Group che da metà maggio a fine giugno ha organizzato due uscite settimanali, sia nei weekend sia in alcuni pomeriggi della settimana, da parte di due coppie di educatori, uomo e donna, tra cui anche un’educatrice di origine araba che parla la lingua. Poi i tornei di biliardino sulla terrazza del Gran Reno e un torneo di basket. Azioni che hanno dato i loro frutti sentendo gli operatori del centro commerciale che dall’inizio dell’anno non hanno più denunciato disordini o episodi violenti.