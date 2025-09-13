Gran Reno, laboratorio per giovani contro il disagio

Favorire nuove esperienze di crescita, creando spazi di partecipazione e benessere dedicati ai giovani che frequentano il Centro Commerciale Gran Reno. È questo il cuore del progetto ‘Gran Reno_ON’, nato da un protocollo d’intesa tra il Centro Commerciale Gran Reno, che ha finanziato il progetto per 55mila euro, e il Comune di Casalecchio di Reno, con il coordinamento del Servizio LinFA e Open Group come partner tecnico.

Un’iniziativa che mira a rafforzare il ruolo dei luoghi di aggregazione presenti sul territorio con nuove attività e laboratori creativi, puntando su inclusione e dialogo, in un’ottica di contrasto al malessere giovanile. La prima fase, che prenderà il via in questi giorni, prevede l’attivazione dell’équipe educativa di Open Group, impegnata a conoscere i ragazzi che frequentano il centro commerciale e le aree limitrofe, con l’obiettivo di costruire relazioni e raccogliere i bisogni espressi direttamente dai giovani. Successivamente, verso metà novembre, si passerà alla seconda fase con la proposta di attività creative e aggregative, pensate per rispondere concretamente a questi bisogni.

"Questo progetto – sottolineano il sindaco Matteo Ruggeri e l’assessore al welfare e alle politiche giovanili Mario Vanelli – dimostra che solo facendo rete si possono costruire percorsi autentici di prevenzione, inclusione e partecipazione". Si partirà "con attività culturali e creative – aggiunge il sindaco – e tra le ipotesi in campo si potrà fare spazio, più avanti, anche l’idea di una web radio".

"Siamo convinti che un centro commerciale non sia solo un luogo di consumo – sottolinea Pietro Mauro, Shopping Center Manager di Gran Reno – ma possa diventare un punto di riferimento sociale, dove si generano relazioni positive e opportunità di valorizzazione per tutti".

g. d. c.