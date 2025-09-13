Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente inseguimentoPiramide di lettiniMigliori ospedaliBrioche più buoneSagre weekendClassifica pizzerie
Acquista il giornale
CronacaGran Reno, laboratorio per giovani contro il disagio
13 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Gran Reno, laboratorio per giovani contro il disagio

Gran Reno, laboratorio per giovani contro il disagio

Protocollo tra il Comune e il centro commerciale per prevenire la violenza.

Protocollo tra il Comune e il centro commerciale per prevenire la violenza.

Protocollo tra il Comune e il centro commerciale per prevenire la violenza.

Per approfondire:

Favorire nuove esperienze di crescita, creando spazi di partecipazione e benessere dedicati ai giovani che frequentano il Centro Commerciale Gran Reno. È questo il cuore del progetto ‘Gran Reno_ON’, nato da un protocollo d’intesa tra il Centro Commerciale Gran Reno, che ha finanziato il progetto per 55mila euro, e il Comune di Casalecchio di Reno, con il coordinamento del Servizio LinFA e Open Group come partner tecnico.

Un’iniziativa che mira a rafforzare il ruolo dei luoghi di aggregazione presenti sul territorio con nuove attività e laboratori creativi, puntando su inclusione e dialogo, in un’ottica di contrasto al malessere giovanile. La prima fase, che prenderà il via in questi giorni, prevede l’attivazione dell’équipe educativa di Open Group, impegnata a conoscere i ragazzi che frequentano il centro commerciale e le aree limitrofe, con l’obiettivo di costruire relazioni e raccogliere i bisogni espressi direttamente dai giovani. Successivamente, verso metà novembre, si passerà alla seconda fase con la proposta di attività creative e aggregative, pensate per rispondere concretamente a questi bisogni.

"Questo progetto – sottolineano il sindaco Matteo Ruggeri e l’assessore al welfare e alle politiche giovanili Mario Vanelli – dimostra che solo facendo rete si possono costruire percorsi autentici di prevenzione, inclusione e partecipazione". Si partirà "con attività culturali e creative – aggiunge il sindaco – e tra le ipotesi in campo si potrà fare spazio, più avanti, anche l’idea di una web radio".

"Siamo convinti che un centro commerciale non sia solo un luogo di consumo – sottolinea Pietro Mauro, Shopping Center Manager di Gran Reno – ma possa diventare un punto di riferimento sociale, dove si generano relazioni positive e opportunità di valorizzazione per tutti".

g. d. c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata