Gran Reno, Meridiana e Unipol arena: due giovani trovati con i coltelli

Casalecchio (Bologna), 27 gennaio 2025 – Controlli a tappeto nei centri commerciali contro il fenomeno delle baby gang: denunciati due ragazzi di 19 anni che avevano addosso coltelli di circa 7 centimetri e identificato un altro giovane, 22 anni, trovato con lo spray al peperoncino e della marijuana. Anche ieri, i carabinieri del Comando provinciale di Bologna hanno lavorato per prevenire altri episodi di delinquenza, soprattutto giovanile, nei centri più importanti dello shopping che registrano maggior afflusso proprio nei weekend.

Dopo le verifiche della domenica precedente al Gran Reno, messe in atto sempre dai carabinieri, ieri i militari dell’Arma si sono concentrati sulle aree dello Shopville Gran Reno, Unipol Arena e Centro Meridiana, oltre che nelle stazioni di Casalecchio-Palasport e Casalecchio-Garibaldi, dove si erano verificati fenomeni di criminalità minorile che avevano turbato la tranquillità dei clienti, soprattutto famiglie con bambini che frequentano l’area per fare acquisti, mangiare o passare serenamente il tempo libero.

Ormai è nota la tendenza per cui diversi giovani frequentano l’area commerciale con lo scopo di intimidire i coetanei attraverso fenomeni di bullismo, ma anche con l’intenzione di rubare o spacciare, come accaduto una settimana fa, quando grazie alle operazioni dei carabinieri, erano stati trovati alcuni grammi di droga, un affilatissimo rasoio da barbiere e una roncola, oggetti atti ad offendere e molto pericolosi.

Il tenente Vincenzo Bazzurri,comandante Nucleo operativo radiomobile Borgo Panigale

Anche nella giornata di ieri, nonostante l’afflusso minore nei tre commerciali, dovuto in parte all’evento sportivo e in parte allo sciopero dei treni, i controlli massicci hanno dato frutto: alla banchina ferroviaria di Casalecchio-Palasport, è stato prima trovato un ragazzo, di origine nordafricana, in possesso di un coltello, mentre era in compagnia di un gruppo di giovani e poco dopo un altro ragazzo, anche lui di 19 anni e di origine nordafricana, e anche lui in un gruppo, è stato trovato con un coltello. Per loro è scattata la denuncia per porto abusivo d’armi. I due ragazzi avevano addosso i coltelli senza un giustificato motivo.

Sempre nel corso dei controlli, è stato anche identificato un ragazzo che aveva con sé lo spray al peperoncino, oltre a della marijuana per uso personale. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale allo Shopville Gran Reno proseguiranno. Alla Meridiana, dopo gli episodi di violenza, sono partite di recente anche le ronde dei genitori esasperati.