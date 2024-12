Gran Reno, presidio interforze per Natale

Ha preso il via nel fine settimana appena passato l’operazione "Natale Sicuro" nel centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio. In pratica, con l’avvicinarsi delle feste natalizie la Questura di Bologna ha predisposto l’organizzazione di una serie di servizi interforze strutturati e mirati. Obiettivo: garantire a consumatori e visitatori la possibilità di fare acquisti in sicurezza e di fruire in modo tranquillo e normale degli spazi interni dell’area commerciale di Shopville Gran Reno e anche di quelli esterni.

"In particolare – si legge in un comunicato della Questura di Bologna – nel corso del pomeriggio di sabato 30 novembre, un funzionario dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico) ha diretto un servizio nell’area del Gran Reno, coordinando alcuni equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, un team cinofili della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale Reno Lavino. Le attività hanno riguardato l’area interna del Centro Commerciale e quella esterna, con particolare attenzione alla zona della stazione ferroviaria Casalecchio e del palasport (l’Unipol Arena, ndr). Si è registrata la presenza di molte famiglie e numerosi giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni, ma non è stata riscontrata alcuna criticità né tanto meno la commissione di attività illecite. Al termine del servizio sono stati identificate 112 persone di cui 78 minori. I servizi proseguiranno nelle prossime settimane". Di fatto succede che riprendono i servizi di ordine e sicurezza pubblica già effettuati in passato dalla Questura di Bologna dentro e fuori l’area commerciale di Shopville Gran Reno. Un’area che, soprattutto nel fine settimana, diventa polo di attrazione a livello regionale di curiosi e di consumatori sia per lo shopping, sia perché interessati a questo o a quell’evento di intrattenimento. Decine e decine le migliaia di persone che animano il Gran Reno tra cui tanti gruppi di giovanissimi che, in passato hanno fatto registrare episodi di intemperanza ed illegalità. Sono ancora vive le immagini diffuse su tutti i social alcuni mesi fa, a proposito delle scorribande delle baby gang e delle risse scatenate da gruppi rivali anche nei vari piani del parcheggio esterno.

"Anche noi – ricorda Paolo Nanni, assessore alla Sicurezza di Casalecchio – siamo presenti con i nostri equipaggi, dai sei agli otto agenti di Polizia locale che eseguono un ottimo servizio di controllo assieme agli agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Sia al Gran Reno che nella galleria commerciale del quartiere Meridiana". "Per fortuna finora è filato tutto liscio – incrocia le dita Stefano Chiari, titolare del negozio Vecchia Malga nella galleria del Gran Reno e vice presidente del Consorzio di tutti gli operatori del centro commerciale Shopville – ma per la tranquillità di visitatori, consumatori e anche operatori commerciali ben venga la presenza costante degli agenti delle forze dell’ordine. Salutiamo con favore i controlli continui e capillari. Il Natale deve essere una gioia per tutti".

Nicodemo Mele