Gran Reno sotto monitoraggio

Sono ripresi i controlli nel weekend allo Shopville Gran Reno, per evitare, come accaduto più volte, che la voglia di svago dei tantissimi ragazzini che il sabato pomeriggio si ritrovano al centro commerciale si trasformi in risse e caos. Anche ieri pomeriggio la polizia ha organizzato un servizio di controllo e prevenzione, identificando alcuni ragazzi e monitorando la situazione. Di cui si discuterà anche nel corso del prossimo comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, venerdì. Sabato della scorsa settimana, infatti, il Gran Reno è stato teatro, di nuovo, di gravi episodi che hanno visto protagonisti dei minorenni. Nel giro di pochi minuti, l’esterno del centro commerciale è diventato scenario di una rapina, un’aggressione con lo spray al peperoncino e della denuncia di un ragazzino in possesso di un machete.