Granarolo: 300 milioni per gli investimenti

Investimenti di oltre 300 milioni per la crescita del gruppo. Li prevede il piano 2024-2027 di Granarolo, approvato dal cda del colosso agroalimentare emiliano-romagnolo. Il via libera, spiega la società, segue l’aumento di capitale da 160 milioni, che ha visto l’ingresso nell’azionariato di Granarolo del Fondo nazionale strategico gestito da Cassa depositi e prestiti ed Enpaia. "Gli obiettivi – dice il presidente Gianpiero Calzolari (in foto) – sono di consolidare e di incrementare la presenza sul mercato nazionale tramite la trasformazione digitale e l’innovazione della filiera del prodotto".