Granarolo è la città più ’green’. Record di auto elettriche ed Euro 6

La Città Metropolitana incorona Granarolo per numero di auto più recenti e green. Come si legge nel report: "Oltre il 60% delle auto circolanti nella città metropolitana di Bologna sono di classe Euro 5 o Euro 6, valori al di sopra della media nazionale che è del 49%. Le auto ibride ed elettriche sono in crescita e registrano un +33% nella Città metropolitana e un +28% nella città di Bologna. Rispetto alla mappa dei comuni, tra i più motorizzati c’è Granarolo (73,32). Ma Granarolo non è solo uno dei più motorizzati, insieme a Castenaso, ma anche uno dei più green: a Granarolo le auto più recenti con il 69,7% delle autovetture Euro 5 o Euro 6, seguono Sala Bolognese (66,3%) e San Giorgio di Piano intorno al 66,2%. Castel del Rio e Monghidoro sono invece i comuni con il numero di autovetture di classe Euro 5 o Euro 6 inferiore, rispettivamente il 41,9% e il 43,9%".

In termini di alimentazione ibrida ed elettrica San Lazzaro e Bologna sono le più ’green’ con il 9,1% delle autovetture ibride o elettriche (la media metropolitana è del 6,7%). Seguono Granarolo (8,5%), Casalecchio e Pianoro (entrambe 8%). Se guardiamo invece il valore dei motocicli la mappa si ribalta: San Lazzaro il valore più elevato: 16,71 motoveicoli su 100 abitanti (la media metropolitana è di 13,18 motoveicoli) e sono in generale i comuni della cintura a registrare i valori più elevati, insieme al comune capoluogo. Per quel che riguarda l’alimentazione, le auto a benzina sono presenti soprattutto in montagna. I comuni con i valori più alti sono Lizzano e Alto Reno Terme, dove 1 auto su 2 è alimentata a benzina. I comuni dove è più presente il metano sono nella pianura imolese, in particolare al primo posto si conferma Medicina con il 14,6% delle auto che vanno a metano: una percentuale quasi doppia rispetto alla media metropolitana (7,6%).