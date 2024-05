Granchio blu, arriva il commissario straordinario

Il decreto legge Agricoltura allo studio del governo, che dovrebbe essere presentato al prossimo Consiglio dei Ministri, prevede una serie di misure a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura in crisi e interventi per fronteggiare le emergenze del settore, dalla peste suina africana (Psa) alla proliferazione del granchio blu. Nello specifico viene autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per l’anno 2024 per il sostegno e lo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu. Emergenza questa, cui si pensa di contenere attraverso la nomina di un commissario straordinario nazionale. Per contrastare la peste suina africana, il decreto del governo prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro e il rafforzamento delle unità in campo con un contingente massimo di 177 unità del personale delle forze armate "al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto" per un periodo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta.