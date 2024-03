Granchio blu, ecco le aree per i ristori

È stata completata la ricognizione per il 2023 delle aree colpite dall’invasione del granchio blu e dai conseguenti danni agli allevamenti e alla raccolta di vongole sulla riviera adriatica dell’Emilia-Romagna. Il documento, approvato dalla Regione, è stato inviato al ministero dell’Agricoltura. Le aree sono state distinte in due settori: il settore A e il settore B. Nel primo si trovano le produzioni in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi in cui è consentita la raccolta e l’immissione sul mercato per il consumo diretto e comprende le zone marine antistanti Porto Garibaldi, Ravenna, Cervia, Cesenatico e Gatteo, Bellaria, Riccione e Cattolica. Il secondo riguarda le produzionidi molluschiche possono essere immessi sul mercato dopo trattamento e comprende, tra gli altri, gli impianti di molluschicoltura della Sacca di Goro e la zona antistante la costa della provincia di Ferrara.