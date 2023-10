Granchio blu, mutui e credito: "Regole come per i campi"

"Per le problematiche riguardanti la sospensione dei mutui e l’accesso al credito stiamo lavorando per equiparare le regole del mondo agricolo anche a quelle della pesca. Prevediamo un confronto costruttivo con Abi per poter intervenire su questi aspetti". Questo permetterebbe "di semplificare l’accesso ai finanziamenti e di garantire gli stessi diritti degli agricoltori, anche con la possibilità di riconoscere lo stato di calamità".

Lo ha detto il sottosegretario Luigi D’Eramo facendo il punto, ieri nel question time in Senato, sulle mosse del Governo per arginare il flagello granchio blu. E tra cui rientrano i risultati ottenuti nell’ultimo Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura e della pesca: lì è stata ottenuta la deroga alla pesca a strascico entro le tre miglia. "Permetterà di avviare un piano sperimentale di contrasto alla proliferazione del granchio blu, attraverso cui si cercherà di comprendere il ciclo biologico della specie e di valutarne l’impatto sull’ecosistema, per elaborare una strategia che mitighi il rischio di dissesto ambientale", ha detto il sottosegretario.