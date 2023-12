Granchio blu, nuovo re in tavola. Come ’domare’ il predatore con ricette accessibili a tutti

Granchio blu, questo famosissimo sconosciuto. È stato infatti uno degli argomenti più dibattuti nel 2023, salito all’onore delle cronache come minaccia all’ecosistema del nostro mare e sterminatore di vongole. Ma nelle cucine stellate viene celebrato come nuovo crostaceo dal sapore prelibatissimo. Un predatore che arriva dall’Atlantico, venduto a pochissimo, che si trova ormai in tutti i supermercati, anche già pulito e cotto, confezionato col suo carapace che può essere servito in tavola e spolpato col classico forchettino. Ma poi, una volta che l’abbiamo sotto mano, come lo trattiamo? Quali ricette si possono fare? Per orientarci e servirlo sulla tavola di San Silvestro, abbiamo chiesto aiuto a un esperto di pesce e crostacei come Marco Montanari, un passato nel mondo del teatro (a lungo direttore del Duse) e ora docente dell’Accademia dei Signori del Barbecue, che al pesce ha dedicato un libro ’Barbecue facile: il pesce’, insieme a Maria Grazia Soncini (chef stellata del ristorante La capanna di Eraclio). Il granchio blu è poco costoso ma, spiega lo chef-docente "credo che per le persone non sia ancora semplice capire cosa fare quando li vedono sul banco pesce". Lo spieghiamo qui.