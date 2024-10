Grand Tour Italia e bimbi. Si celebra Halloween

Grand Tour Italia celebra il mese di Halloween tra gusto e divertimento e si trasforma per tutto il mese di ottobre in un luogo magico e spaventoso per famiglie e bambini, con una serie di eventi dedicati a Halloween. Dai classici ’Dolcetto o scherzetto’ ai percorsi horror con zombie, fino ai laboratori di intaglio delle zucche, il Parco, che celebra la biodiversità culturale e gastronomica delle 20 regioni italiane, offrirà un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini.

Il culmine del mese sarà il 31 ottobre con la Zombie Walk, una spettacolare parata di zombie a luci soffuse. Se per i più piccini la festa di Halloween significa unire paura e divertimento, per gli adulti è spesso l’occasione per godere di una serata – in maschera e non – in compagnia e all’insegna del buon cibo. In aggiunta agli eventi tematici di Halloween, i visitatori potranno godere delle attrazioni permanenti di Grand Tour Italia come le Osterie Regionali con piatti tipici da tutta Italia e il parco divertimento per famiglie Luna Farm. Inoltre, il parco offre mostre d’arte contemporanea presso l’Earth Foundation e un’ampia selezione di libri presso la libreria ’I Capolavori’. Grand Tour Italia offre anche una vasta gamma di corsi di cucina, laboratori del gusto a cura di Slow Food e il corso di ABC del vino a cura dell’Associazione Italiana Sommelier.

I bimbi potranno ritirare una mappa all’ingresso e passare da ogni regione a ritirare la propria caramella. Al ritiro della caramella, il ristoratore mette una crocetta sopra alla propria regione o spazio. Percorso horror con zombie inside Un percorso a pagamento in uno spazio allestito per essere buio e terrificante. Il percorso è fatto da più stanze e per ognuna di queste c’è uno zombie in agguato (oggi dalle 13 alle 18.30). Ma sicuramente sarà la Zombie walk la più spettacolare: una mostruosa parata di zombie invaderà tutto il parco a luci soffuse il 31 ottobre alle 21 (durata: un’ora circa), ma le iniziative per i piccoli sono tantissime.

Grand Tour Italia è aperto dal giovedì alla domenica. L’ingresso al Parco e il parcheggio sono completamente gratuiti.