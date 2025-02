Grand Tour Italia. Venturi presenta il Delitto della finestrella

Nuovo appuntamento letterario a Grand Tour Italia, in via Paolo Canali 8. Oggi alle 19 lo scrittore bolognese Filippo Venturi presenterà il suo ultimo libro Il delitto della Finestrella (casa editrice Mondadori), un nuovo caso per Emilio Zucchini, l’oste-detective bolognese. Un giallo brillante e corale, pieno di equivoci e personaggi bizzarri. Venturi, voce comica brillante fin dall’esordio nel 2018 con la prima la prima black comedy con l’oste detective Zucchini, Il Tortellino muore nel brodo,

gestisce una trattoria in centro a Bologna. Durante l’evento di presentazione, moderato da Patrizio Roversi, Venturi farà un dialogo tra scrittura creativa, cucina bolognese e turismo di massa.