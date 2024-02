’Grande ballo in maschera’: martedì grasso tra festa, spettacolo e gioco a premi

Un Carnevale a teatro davvero speciale. È il ’Grande ballo in maschera’, un po’ spettacolo, un po’ festa e un po’ gioco a premi, in programma questa sera alle 21, Martedì Grasso, ai Teatri di Vita di via Emilia Ponente 485. Insieme agli attori e attrici, guidati da Eva Robin’s, il pubblico partecipa attivamente, dividendosi in tre squadre. Spettatori e spettatrici possono solo assistere oppure sfilare o addirittura esibirsi insieme ai performer. Ci si può mascherare da ’D’io’, da ’Teatro’ o da ’Famiglia’, cioè le tre parole che danno il titolo alla stagione. E volendo ci si può anche truccare in loco. Insomam un Martedì Grasso decisamente diverso, in compagnia di Eva Robin’s, Michele Balducci, Innocenzo Capriuoli, Rita Castaldo, Nicolò Collivignarelli, Alessio Genchi, Giorgio Ronco, la dj Bea e… spettatori e spettatrici. La sala e il trucco aprono alle ore 20, con dj-set al termine.

Il ’Grande ballo in maschera’, per il progetto ’Un teatro come casa’, è all’interno della stagione invernale ’D’io, Teatro e Famiglia’, che i Teatri di Vita propongono fino a marzo, con appuntamenti che intrecciano dramma e leggerezza, spettacolo e feste.