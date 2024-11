Grande festa alla Vecchia Roma. Una tradizione lunga 110 anni

Una targa speciale per un traguardo assai raro ieri alla trattoria Vecchia Roma di Sasso Marconi dove Confcommercio Ascom Bologna e Fipe Bologna hanno consegnato al locale una targa in occasione dei primi 110 anni di attività. Una importante realtà del tessuto imprenditoriale locale sottolineata dal riconoscimento a firma Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom Bologna, consegnata dal direttore Giancarlo Tonelli e dal presidente Fipe Roberto Melloni. "La Trattoria Vecchia Roma è molto più di un semplice locale, è una testimone di una generazione di ristoratori che hanno tramandato i sapori autentici della nostra cucina – ha affermato Giancarlo Tonelli –. È un luogo dove la tradizione bolognese non solo viene custodita, ma anche rinnovata, diventando così un’importante risorsa per la nostra comunità". Roberto Melloni ha aggiunto: "Questi 110 anni rappresentano un forte legame della trattoria con il nostro territorio".