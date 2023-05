Grande festa per DancER5

Saranno quasi 150 i ragazzi che si esibiranno sul palco dell’Estragon di via Stalingrado, oggi alle 17.30 per la grande festa conclusiva di DancER5, il progetto di Vittoria Cappelli per l’inclusione giovanile che dal 2018 sceglie l’hip hop per unire i bambini dai 7 ai 14 anni nei quartieri periferici. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti. Insieme agli allievi anche grandi star della danza come Filippo Tonini, oggi performer per grandi marchi come Coca Cola, Versace e Disney Channel. Poi Jasmine Smith, anche insegnante di DancER, campionessa italiana di Street Show. Presenti anche gli Style Matters un collettivo di 5 bboybreakdancer molto conosciuti nel panorama hip hop. Sul palco coreografie di alcune scuole di danza come Flash Dance Academy, Studio Danza DEF e Kinesfera di Alessio Vanzini.