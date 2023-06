Valsamoggia (Bologna), grande festa per i 101 anni di Trebbi. La regina delle tagliatelle ne compie 96

Valsamoggia (Bologna), 8 giugno 2023 – Compleanno all’insegna del buon gusto e della tradizione oggi a Stiore di Monteveglio, dove con un’unica festa si celebrano i 101 anni della Trattoria Trebbi e i 96 anni di Gianna Trebbi, decana indiscussa della cucina della Valsamoggia. Una storia quasi parallela quella che lega Gianna e la cucina dove, a dispetto della sua età, trascorre ancora oggi gran parte del suo tempo, a tirare la sfoglia, preparare tagliatelle, tortellini e tortelloni, e poi i secondi piatti e i dolci che figurano nel menù della trattoria che nella sua storia ultrasecolare ha collezionato menzioni e riconoscimenti. Longevità assai rara nel panorama della ristorazione, e tutto grazie alla continuità famigliare, delle cinque generazioni che si sono succedute ai fornelli. Dove la regina incontrastata è ancora lei, la Gianna, che nei giorni scorsi ha tirato al mattarello i dodici chilogrammi di sfoglia per preparare il suo piatto preferito: le pappardelle alla Gianna condite con un misto di funghi ed un ragù di carne.

"Ringrazio tutti per gli auguri e comunque da domattina sarò in cucina, come sempre, quella è la mia casa, mi trovo bene e non faccio fatica, nella vita ho fatto quello che desideravo di più: cucinare cose buone per i nostri ospiti", ha ribadito ieri a proposito di una formula che ha funzionato grazie alla sua famiglia che accanto alla cucina ha mantenuto l’orto e lo spazio per l’allevamento di polli, conigli e faraone. Approdo ricercato delle eccellenze della vallata: dai tartufi ai funghi e fino al vino dei colli bolognesi. Stasera si cucinerà per parenti e amici, con la regia della figlia Perla, mentre per la festa, spiega il nipote Paolo, si attenderà il ristabilirsi della buona stagione, che permetta di utilizzare gli spazi del giardino. Nel sottofondo la musica di Massimo Tagliata e in sala la figlia Perla a sfogliare l’album dei ricordi ed estrae le fotografie che ritraggono gli ospiti illustri: con tanti cantanti come Anna Oxa e Ron, Lucio Dalla e Amalia Rodriguez, Gaetano Curreri e Gianni Morandi, tutti ricordati nel libro del centenario uscito lo scorso anno a cura di Roberto Fiorini e Gabriele Gallerani.