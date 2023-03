Grande festa per i 102 anni di Dina Nonnina sprint sorridente e vivace

Dina Cristiani ha compiuto 102 anni, portati splendidamente e vissuti con grande vitalità. Per questo importante traguardo è stata organizzata una festa nel giardino del centro diurno comunale per anziani ’Il Melograno’. Nata a Castel San Pietro nel 1956 si trasferì, con la famiglia, nella frazione Noce di Mercatale dove abita tuttora con il genero e la figlia Maria Luisa. Sposata nel 1942 con Francesco Leonelli, rimase presto vedova con quattro figlie da crescere .

"Non ha avuto una vita facile - concordano le figlie -, é rimasta vedova presto ed ha conosciuto il dolore più grande che è quello della morte di una figlia. Ma non ha mai perso la voglia di vivere, di lottare e, cosa fondamentale, il sorriso".

Tre giorni a settimana la signora Dina, che è sempre stata anche molto socievole e allegra, frequenta il centro diurno comunale ’Il Melograno’. Il sindaco Luca Lelli le ha consegnato la pergamena ricordo dell’amministrazione comunale.

"Conosco la signora Dina e la sua famiglia da tanti anni - ha affermato Lelli , e davvero augurare a Dina ‘100 di questi giorni’ è farle un grande regalo. È una persona serena, solare, con ancora una memoria lucida e in continuo fermento. Vive ancora in famiglia con la figlia Maria Luisa e il genero Stefano che la signora Dina considera come un figlio, quel figlio maschio che non ha mai avuto. Anche in casa è una persona ancora molto autonoma, che, aiutata, sale e scende le scale di casa per uscire in giardino. Guarda la televisione e cerca di mantenere allenata la mente colorando e facendo dei piccoli lavoretti manuali. Traspare in lei ancora una gran voglia di vivere, il suo sorriso è contagioso ed è un bellissimo esempio per tutti gli anziani che frequentano il centro diurno".

Zoe Pederzini