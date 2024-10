Grande festa per i vent’anni della Croce Rossa locale

Due giorni di festa, sabato e domenica, con i volontari della sede di Castel San Pietro della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bologna,

per celebrare il ventennale della fondazione della sede castellana, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro

Loco. L’associazione castellana oggi conta una settantina di volontari e da vent’anni è al servizio della popolazione con il trasporto e il

soccorso con ambulanza, l’assistenza alle manifestazioni pubbliche e numerose attività socio-assistenziali e di protezione civile. L’inaugurazione è sabato alle 16 al Santuario del Crocifisso, con la presenza delle autorità civili, militari e religiose. A seguire in piazza XX Settembre intrattenimento per i più piccoli e alle 17 il concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro. Alle ore 19 cena organizzata dai volontari CRI e alle 20,30 al Santuario del Crocifisso ‘Una voce per la Cri’: cantano Laura Gambetti e Giovanni Capozio. Nel corso del pomeriggio, è prevista l’inaugurazione di un nuovo automezzo di servizio per le attività sociali del territorio di Castel San Pietro Terme, acquistato dal Comitato di Bologna. La festa continua domenica in piazza XX Settembre con l’esposizione a partire dalle 9.