Grande festa per la neo centenaria. Clotilde Gualandi

Giornata speciale per Clotilde Gualandi che ha festeggiato il suo centesimo compleanno nella sua casa a Castel San Pietro Terme insieme ai due figli Giovanna e Luigi, alla nuora Patrizia e a Dora, la persona che l’assiste, molto apprezzata dalla famiglia. A fare gli auguri alla neo-centenaria è giunto anche l’assessore Claudio Carboni, che le ha consegnato un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto augurale della sindaca Francesca Marchetti. Clotilde Gualandi, nata il 28 ottobre 1924 a Castel San Pietro, è sempre stata casalinga e si è dedicata alla cura della sua famiglia. Ha perso il marito Angelo lo scorso giugno all’età di 101 anni. Oltre a Giovanna e Luigi, aveva avuto anche un altro figlio, Giancarlo, che è deceduto. Inoltre ha tre nipoti e due pronipoti. Ancora oggi, pur non essendo più in buona salute, ama leggere, cantare e pregare.