Grande festa per trenta coppie di sposi da record

E’ festa per trenta coppie di Castiglione dei Pepoli che hanno festeggiato i 506070 anni di matrimonio. Un traguardo importante che, come accaduto anche in passato (tranne durante la pandemia) l’amministrazione comunale ha voluto celebrare con una iniziativa in Municipio. Ad accogliere le coppie è stata l’assessora alla Scuola e alla Cultura, Margherita Nucci (nella foto), che nel corso della cerimonia ha letto la poesia di Eugenio Montale ’Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale’.

"Se siete qui oggi è per dimostrare che 50-60 o 70 anni di matrimonio sono ancora possibili. Immagino che non sia stato tutto sempre semplice, sicuramente alle volte avreste voluto mollare, dire basta. Voi siete, però, la dimostrazione, che nel bel mezzo di una terribile tempesta, si può ritrovare la mano della propria moglie e del proprio marito, si può stringerla e dire: voglio continuare a vivere con te la mia vita, non perché da solo non ce la faccio, ma perché insieme a te, questo milione di scale sembrano cento" si legge nella lettera scritta dall’assessora Margherita Nucci.