Grande Fratello 2023. Due bolognesi in gara

Nella casa più spiata d’Italia entrano due volti legati alle Due Torri. La nuova edizione del Grande Fratello porta infatti sul piccolo schermo Angelica Baraldi, ventiseienne nata a Modena, che nella vita è account manager, con una laurea in marketing internazionale all’Unimore, e lavora in una società informatica che si occupa di software. Sportiva e appassionata di tennis, Angelica ha anche partecipato come comparsa nel film Ferrari, di Mann.

Ma il suo nome era già noto prima dell’ingresso dalla porta rossa, perché Angelica è la nipote di Luca Baraldi, ceo della Virtus Segafredo. Nel suo profilo ufficiale sul sito di Mediaset, Baraldi ha rivelato di aver avuto in passato problemi con la sua famiglia, ma questo non le ha impedito comunque di entrare a far parte del mondo bianconero, perché Angelica ha lavorato nel dipartimento marketing della Virtus tra il 2020 e il 2021. Un lavoro nella squadra della pallacanestro, che le ha concesso di seguire la sua passione per lo sport. Su Instagram, infatti, Angelica dedica un lungo post alla società in occasione della vittoria dello scudetto del 2021: "Porteremo con grande onore questo scudetto sul petto durante il corso della stagione e dimostreremo di avere sempre una mentalità vincente che ci differenzierà dagli altri, perché dietro una grande squadra c’è sempre una grande società".

Nel reality entra anche Marco Fortunati, trentunenne che nasce proprio nella nostra città. Anche Marco ama lo sport, tanto da farne un vero e proprio lavoro: è maestro di sci e, in più, è istruttore di kite surf. Nella vita di tutti i giorni, però, lavora nelle vesti di taxista. Marco è nato nel 1991 e, se il suo percorso dovesse andare per il verso giusto, potrebbe anche festeggiare il suo trentaduesimo compleanno all’interno del Gf, spegnendo così le candeline il 18 novembre sotto i riflettori di Cinecittà. E Fortunati, come spiega lui stesso nella clip di presentazione, ha una personalità forte e si definisce una persona determinata, e ha voglia di arrivare fino alla fine di questo viaggio, iniziato nell’ala del tugurio della casa del Grande Fratello. Ad attenderlo fuori c’è la fidanzata Francesca, che è comparsa anche nel video di presentazione di Marco, concorrente ufficiale dell’edizione Nip del reality, iniziato lunedì sera.