"Grande risultato"

"L’operazione antidroga condotta oggi (ieri per chi legge; ndr) dalla Polizia di Stato a Bologna, con il coordinamento della Procura della Repubblica, testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e lo sforzo costante messo in campo per contrastare una delle principali cause che alimentano criminalità e degrado". Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha voluto pubblicamente sottolineare

l’importanza della maxi-operazione contro lo spaccio eseguita ieri dalla polizia in alcune delle zone più calde

della città sotto l’aspetto della diffusione della droga, a partire dalla Bolognina, fino ad arrivare

a Borgo Panigale.