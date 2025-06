"Grande successo per l’Alpe 4 Free"

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Bologna Montana Bike Area ogni anno si svolge anche l’evento ’Alpe 4 Fre’ che ha avuto luogo domenica sull’Alpe di Monghidoro. Oltre 200 bikers e tantissime altre persone, hanno partecipato a questo evento gratuito dedicato alla bici, ma non solo. Trekking, yoga, pista per bambini, musica live e altro ancora. Un successo vero: natura, sport e divertimento all’aria aperta, vissuti insieme al Rifugio Fantorno, punto di riferimento per l’Alpe di Monghidoro.

Così il sindaco Barbara Panzacchi: "La Bologna Montana Bike Area sta diventando uno dei più grandi comprensori di mountain bike d’Italia, raddoppiando in alcune fasi i numeri di presenze rispetto agli anni precedenti; ciò è senz’altro legato al grande sviluppo del cicloturismo e alla forte attrattività dell’Appennino che sta diventando sempre più un luogo di innovazione sociale, sportiva e turistica. Il cicloturismo rappresenta senza dubbio uno dei cardini di valorizzazione del nostro territorio".