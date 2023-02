Grandi classici in ospedale

Inizia domani la rassegna CineCare proposta dall’assiociazione Apun fino al 6 marzo. Si tratta di un’iniziativa per contrastare solitudini e isolamenti che si sono intensificati con il Coronavirus: completamente gratuita, si svolge nell’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore e del Bellaria, messi a disposizione dall’Ausl, per dare accoglienza e conforto anche a degenti, famiglie, personale ospedaliero, cittadini. I film del CineCare vengono selezionati in varie cineteche europee e sono introdotti da Beatrice Balsamo, specialista di Psicologia e Cinema. Al termine verranno date indicazioni per piccoli esercizi di autostima e per migliorare le relazioni nel quotidiano. La prima proiezione, al Maggiore, è

dunque domani (fino al 6 marzo) con la pellicola del 1947 I Trafficanti, con Clarcke Gable, Deborah Kerr e Ava Gardner. Martedì, invece, ha inizio anche la rassegna CineClassicCineCare,

all’hotel I Portici – con il film Incantesimo di George Cukor con Cary Grant e Katherine Hepburn (fino al 14 marzo) e poi all’Hotel Europa il 19 marzo.

Per info: [email protected]; 3339370875

Per approfondimenti: https:www.facebook.comcinemaperpensare