Grandi concerti e disagi Un’app per i parcheggi

Un’app in grado di coordinare la disponibilità di parcheggi in aree lontane dai centri abitati dove lasciare l’auto in occasione di grandi eventi che si tengono, come è il caso dei concerti di Vasco Rossi che si sono tenuti allo stadio, creando non pochi problemi di viabilità e sosta ai residenti e non solo. Naturalmente tali parcheggi devono essere dotati, come viene sottolineato dal Comune, di servizi navetta ad hoc e con la disponibilità di mezzi di trasporto alternativi.

"Siamo consapevoli dei disagi che un grande evento di portata nazionale come il tour di Vasco Rossi con le sue quattro date bolognesi può comportare per i residenti della zona. Vale per Bologna come per le altre città e le ragioni sono intuitive", premette l’assessora comunale alla Mobilità, Valentina Orioli, rispondendo a in question time a Manuela Zuntini di Fratelli d’Italia.

"Parliamo di eventi che attirano decine di migliaia di persone nello stesso luogo e nello stesso memento – prosegue –. Nel caso specifico, si trattava di una produzione esterna rispetto alla quale il Comune non era interessato direttamente nell’organizzazione, ma posso confermare che siamo già impegnati per studiare soluzioni e per aggiornare gli accordi con i promotori e i gestori. Questo per ottenere riduzioni più significative di questi disagi – continua Orioli – e per evitare che le persone arrivino con mezzi privati in prossimità dello stadio. Per quanto riguarda le strutture più idonee ai grandi eventi, oltre allo stadio com’è noto, si sta anche lavorando per arricchire l’area della Fiera con una nuova offerta di eventi, che rappresentano un’importante opportunità per la città e allo stesso tempo per evitarne la concentrazione nella stessa zona".

I problemi maggiori si erano verificati, naturalmente, nell’area circostante il Dall’Ara, ma non solo, in quanto erano state necessarie limitazioni al traffico anche nelle vie Don Sturzo e della Barca, senza contare i divieti di sosta non solo su via Andrea Costa ma anche in tratti della Porrettana. Tutto questo aveva innescato le proteste dei moltissimi residenti. Ma problemi si erano verificati anche per chi era arrivato con l’autobus, come era stato segnalato da diversi bolognesi, che hanno dovuto attendere a lungo i mezzi pubblici, una volta finito il concerto e una volta arrivati, a causa delle linea ridotte per l’orario notturno, avevano costretto alcuni spettatori a prendere il taxi per riuscire a raggiungere la propria abitazione.

Monica Raschi