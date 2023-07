Grandi eventi allo stadio Dall'Ara, il Comune stila un report positivo

Il Comune ha stilato un report, una sorta di bilancio dopo i sette maxi eventi che si sono tenuti allo stadio Dall’Ara. Il resoconto è positivo. "Nel mese di luglio, Bologna è stata protagonista di grandi concerti allo stadio Dall’Ara: da Marco Mengoni a Tiziano Ferro ai Depeche Mode – si legge nella nota –. La Polizia Locale è stata impegnata nei servizi di viabilità e antiabusivismo e i report consentono di fare una valutazione complessiva sulla gestione di questo tipo di eventi". "Ringrazio gli operatori di Polizia Locale e tutti i settori coinvolti per l’egregio lavoro fatto, che oggi rende Bologna, anche a detta degli organizzatori dei concerti, una realtà unica nel panorama nazionale nella gestione dei grandi eventi – dichiara la Capo di Gabinetto, Matilde Madrid (nella foto) –. Anche grazie all’imponente attività di antiabusivismo durante i concerti di Vasco Rossi, i dati dimostrano che praticamente non ci sono più, o hanno un’incidenza irrisoria, venditori abusivi di prodotti con marchi contraffatti e venditori abusivi di bibite e bevande alcoliche. Scomparsi anche i parcheggiatori abusivi".

Durante il concerto di Marco Mengoni, gli agenti impegnati sono stati 88. Il totale dei verbali legati a infrazioni del codice della strada è stato di 144, di cui 121 per sosta su area verde, con 16 rimozioni del veicolo. Durante il concerto di Tiziano Ferro, gli agenti impegnati sono stati 85, 171 i verbali, di cui 152 per sosta su area verde, con 6 rimozioni. Sul fronte abusivismo ci sono stati 8 sequestri penali, 3 persone denunciate e 7 sequestri amministrativi, per un totale di 34 pezzi. Infine, durante il concerto dei Depeche Mode, gli agenti impegnati sono stati 87. Il totale dei verbali è stato di 68, di cui 38 per sosta su area verde, con 8 rimozioni. Nessun sequestro, e ono stati trovati 100 grammi di hashish.