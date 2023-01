Grandi eventi in piazza ’Occhi’ dall’alto e filtri agli ingressi: le novità dei controlli

Una sala di controllo da cui poter monitorare, dall’alto, i flussi all’interno della piazza, per intervenire in maniera tempestiva in situazioni di pericolo. E un’attività preventiva, fatta di controlli agli accessi e nelle vie a ridosso dei varchi, per individuare soggetti molesti o che potessero creare problemi e impedirne l’ingresso alla zona dei festeggiamenti. È stata questa la strategia che ha permesso di poter raccontare un Capodanno sereno a Bologna, elaborata nelle varie riunioni in Questura che hanno visto la partecipazione di tutte le forze dell’ordine, del Comune con la polizia locale e anche degli organizzatori dell’evento.

In tutto, come elencano il dirigente di polizia Vincenzo Frontera, responsabile del servizio d’ordine la notte del 31 dicembre, e il capo di gabinetto della Questura Marika Lomastro, "duecento operatori interforze più ottanta vigilanti privati, che hanno lavorato in sinergia per far sì che la festa per l’ultimo dell’anno, il primo evento di impatto così importante, in termini di partecipanti, post Covid, filasse nel migliore dei modi".

In termini di numeri, la polizia locale ha sequestrato un migliaio di petardi a dieci persone che sino state multate per aver introdotto i giochi pirici in piazza. Uno di questi ragazzi è stato anche denunciato per resistenza, perché ha reagito in maniera violenta al controllo.

"Sono state un centinaio – spiega Frontera – le persone a cui non è stato consentito l’accesso in piazza. Si tratta di gruppi di ragazzini, di età compresa tra i 16 e i 20 anni circa, che erano stati notati far esplodere dei petardi tra via Indipendenza, via Rizzoli e via Ugo Bassi e che, benché avessero il ticket, sono stati lasciate fuori. Va ricordato, infatti, che è in vigore un’apposita ordinanza comunale che vieta i botti". Per quanto riguarda le postazioni 118, al di là di qualcuno che ha esagerato con i brindisi, i sanitari hanno soccorso solo una ragazza scivolata sulle scale di San Petronio.

Memori dei fatti dell’anno scorso a Milano, quando un gruppo di ragazzine erano state molestate in piazza nel corso dei festeggiamenti da un gruppo di coetanei, la polizia Scientifica ha allestito un punto di osservazione della piazza dall’alto, per poter subito individuare situazioni a rischio o gruppi molesti: "Una situazione che non si è verificata, perché era stato già realizzato un ottimo lavoro di filtraggio ai varchi". I diecimila (capienza massima degli ospiti, al netto di forze dell’ordine e staff) in piazza Maggiore non hanno potuto introdurre vetro, alcol, fuochi d’artificio e neppure bombolette di spray urticante, onde evitarne un uso rischioso tra la folla (un paio le boccette sono state sequestrate). "Il personale in borghese che ha invece pattugliato le zone limitrofe alla piazza è stato impiegato per intervenire su episodi di scippi, rapine e aggressioni, che non si sono verificati", dice ancora Frontera. Un esito insomma di soddisfazione per la Questura: "Tutto è perfettibile – ha concluso Frontera – ma il bilancio di questo primo dell’anno non può che essere positivo".

Nicoletta Tempera