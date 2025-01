Grandi nomi e giovani talenti in ateneo

La musica come elemento di socialità, come occasione di conoscenza e di condivisione del sapere. Musica Insieme in Ateneo è la rassegna che, arrivata all’edizione numero 27, porta alcuni tra i più rappresentativi artisti del panorama internazionale all’interno degli spazi abitualmente frequentati dagli universitari. Tanti giovani talenti che, dal 29 gennaio sino al 16 aprile (ore 19.30), si alterneranno sul palco dell’Auditorium del DamsLab (piazzetta Pier Paolo Pasolini 5/b), con ingresso gratuito per gli studenti e il personale di Unibo (per gli altri il costo del biglietto è di 10 euro).

Inaugurazione il 29 gennaio con lo Skazka Kwartet, quartetto d’archi olandese che racconterà la storia del genio di Beethoven, sia attraverso le partiture che con la lettura di alcuni estratti dall’epistolario del grande compositore. L’appuntamento successivo è il 12 febbraio con il concerto dell’Orchestra da Camera del Collegium Musicum Almae Matris, realtà di prestigio cresciuta proprio tra le aule dell’Università cittadina. Guidato dalla direttrice bielorussa Alissia Venier, proporrà un viaggio attraverso le opere di personalità dei quali nel 2025 ricorrono gli anniversari. Dal bolognese Stanislao Mattei (200 anni dalla scomparsa) a Maurice Ravel (150 anni dalla nascita) e Erik Satie (100 anni dalla morte).

Si prosegue il 5 marzo con il primo dei tre appuntamenti che vedranno protagonisti il Trio Hermes. La loro esibizione sarà preceduta ogni volta da un musicologo che, con la sua narrazione, farà entrare il pubblico nella dimensione umana e artistica degli artisti rappresentati. L’ensemble tutto al femminile porta a Musica Insieme in Ateneo la sua personale visione di Schumann anche il 19 marzo e il 2 aprile. Energia, Fuoco e Passione sono i titoli dei tre concerti. Finale il 16 aprile con ’Stravinskij e gli altri’ dell’Ensemble Prometeo con un programma tutto novecentesco tra suggestioni russe e atmosfere armene. Eseguiranno pagine di Šostakovic, Arutiunian, Chacaturjan e Stravinskij.

Come è consuetudine da 3 anni, la rassegna è accompagnata dagli appuntamenti di Musica Insieme al Sant’Orsola, ospitati dal Policlinico bolognese e organizzati insieme alla Fondazione Sant’Orsola dal 30 gennaio al 17 aprile. I concerti (inizio ore 11) si svolgeranno nei reparti dell’ospedale per condividere con i pazienti e chi lavora lì la bellezza di opere senza tempo capaci di alleviare il dolore. Nel cartellone molti degli artisti presenti in calendario che regaleranno i loro virtuosismi all’iniziativa. Il 30 si esibirà lo Skazka Quartet, il 12 febbraio l’arpista Morgana Rudan, il 5 marzo il pianista Alberto Miodini, il 20 marzo il Trio Hermes, il 3 aprile il duo Ginevra Bassetti, violino e Francesca Giglio, violoncello, il 17 aprile il trio composto da Grazie Raimondi, violino, Michele Marelli, clarinetto e Ciro Longobardi, pianoforte. Il programma e le informazioni sono su www.musicainsiemebologna.it Pierfrancesco Pacoda