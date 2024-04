Grandi opere e occasioni perdute

Nella settimana in cui Stefano Bonaccini ha deciso di candidarsi in Europa, chiudendo non solo simbolicamente un intero decennio alla guida della Regione, a Bologna il dibattito politico e amministrativo si è concentrato su due temi che sembrano aver lasciato la città ferma al 2014, anno di elezione del futuro ex governatore: i lavori per il Passante e quelli per il restyling del Dall’Ara.

Non che le cose siano strettamente collegate, ma l’accostamento temporale fa riflettere sulla difficoltà ormai endemica che si incontra, sotto le Due Torri, a portare avanti le grandi opere.