Grandi Opere, semaforo verde: "Cispadana e Bretella, ora si parte". Patto fra Bonaccini e Salvini

Semaforo verde e tempi serrati dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i due dei cantieri più strategici per l’Emilia-Romagna: la Bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana (Reggiolo-Ferrara). Il 17 gennaio al ministero, infatti, ci sarà una nuova riunione, a cui parteciperà anche la Regione Emilia-Romagna, per sbloccare gli ultimi ostacoli e avviare la fase operativa delle due opere, ferme proprio in attesa del via libera da Roma. La conferma che è arrivata nel corso di un incontro "importante e costruttivo" tra il vicepremier Matteo Salvini - che sarà ospite in Viale Aldo Moro a marzo - il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale a Mobilità, trasporti e infrastrutture Andrea Corsini.

"Il ministro Salvini ha riconfermato la volontà di superare gli ultimi ostacoli di carattere tecnico burocratico, legati alla concessione dell’Autobrennero, che stanno ancora frenando la realizzazione delle opere", spiega Corsini. Ostacoli che "Salvini ha manifestato la volontà di superare – aggiunge - . Noi abbiamo ribadito che la Bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana sono opere di cui non possiamo fare a meno perché servono i due grandi distretti industriali nazionali della ceramica e del biomedicale. Salvini ne è perfettamente consapevole ed è anche nell’interesse del Governo sbloccare queste operere".

Sul tavolo del confronto anche i due protocolli siglati tra ministero e Rfi per le linee ferroviarie Ravenna-Rimini e Ravenna-Castel Bolognese, fondamentale per il trasporto merci da e per il porto di Ravenna. La fase di progettazione dei lavori è già conclusa, e il ministro si è impegnato a finanziare i cantieri. In agenda anche il nodo ferroviario di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. "Il nodo stradale è già finanziato e i lavori sono in corso - ricorda Corsini - se però non c’è anche la parte ferroviaria, tutto il progetto rischia di venire meno. Ma anche su questo dovremmo aver trovato la soluzione per finanziarlo". Per quanto riguarda il Passante di Bologna, invece, "si tratta solo di accelerare i lavori – assicura Corsini – ma l’opera è già finanziata e c’è già il cantiere del lotto zero. Abbiamo chiesto al ministro Salvini di interagire con Autostrade per velocizzare il tutto". Tra i nodi affrontati, anche quello dei lavori per l’ammodernamento dell’Autodromo di Imola richiesti dalla Formula 1 e necessari a garantire lo svolgimento del Gran Premio. "Usciamo dal confronto rinfrancati – sottolineano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore Corsini - perché abbiamo visto da parte del Governo l’impegno a dare risposte positive a un territorio che anche quest’anno, nonostante l’alluvione, si è confermato locomotiva dal paese, in particolare per l’export".