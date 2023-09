Grandi pulizie con i volontari a Anzola: Legambiente promuove l'edizione 2023 di Puliamo il Mondo

Il Circolo Legambiente SettaSamoggiaReno Aps promuove l’edizione 2023 dell’ormai storico evento "Puliamo il Mondo" in collaborazione con il Comune di Anzola. L’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla promozione dell’ecologia che si terrà oggi e domani, il primo giorno, dalle 10 alle 12, è dedicato ai più piccoli con i loro insegnanti nelle scuole del Comune, domani, dalle 15 alle 18, l’evento è aperto a associazioni e cittadini in varie località tra cui Lavino di Mezzo, al centro civico di via Ragazzi e Anzola al centro di via Emilia 201. L’evento non è solo una semplice azione di pulizia, ma un’occasione per educare e informare sulla gestione sostenibile dei rifiuti, la riduzione della plastica e l’importanza della tutela dell’ambiente naturale. Saranno presenti esperti e attivisti per condividere informazioni preziose e suggerimenti su come ridurre l’impatto ambientale nella vita quotidiana. Sarà prevista la regolazione del traffico con agenti di polizia municipale per consentire ai partecipanti grandi e piccoli di ripulire in sicurezza le zone più colpite dagli abbandoni e le strade.