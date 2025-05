Grandi talenti e orchestre:. Musica Insieme per un anno

Conclusa la stagione concertistica 2024/25, la Fondazione Musica Insieme ha già presentato la prossima edizione, 39ª della serie, distribuita su 17 appuntamenti all’Auditorium Manzoni fra il 24 settembre 2025 e il 18 maggio 2026. Ma prima ancora di illustrare il cartellone, la presidente Alessandra Scardovi ha voluto sottolineare una volta di più il ruolo sociale che Musica Insieme opera sul territorio. La creazione del nuovo pubblico comincia infatti attraverso gli incontri gratuiti del ciclo ‘Che Musica, ragazzi!’, nei quali gli studenti delle scuole elementari e medie entrano in contatto informale con gli esecutori dei singoli concerti (1.800 ragazzi al Manzoni e 3.400 in diretta streaming nella passata stagione). Ci sono poi gli abbonamenti agevolati ‘Musica per le Scuole’ per le superiori (affiancati da lezioni propedeutiche nelle sedi didattiche) e i concerti aggiuntivi di ‘Musica Insieme in Ateneo’ in collaborazione con l’Università, replicati la mattina seguente all’Ospedale Sant’Orsola. Strategico è poi l’abbonamento ristretto ‘Invito alla Musica’ (10 concerti), che porta il pubblico al Manzoni in pullman con 7 itinerari fra i Comuni limitrofi, sin da Cento, Imola e Modena.

Un filo rosso percorrerà il prossimo cartellone confezionato dalla direttrice artistica Fulvia de Colle: quello del compositore russo Dmitrij Šostakovic nel 50° anniversario della morte (ma il Novecento storico è presente in molti appuntamenti). E tanti sono i nomi di artisti che ritornano felicemente in città. L’inaugurazione, eccezionalmente al Teatro Duse, s’intersecherà con il Festival Respighi, ospite la Filarmonica Toscanini diretta da Vincenzo Milletarì (24 settembre). Saranno complessi ospiti anche la Sinfonica di Pechino col violinista Giuseppe Gibboni (13 ottobre), l’Orchestra da Camera di Perugia con una ‘maratona Šostakovic’ insieme a Enrico Bronzi, Laura Marzadori, Boris Petrushansky ed altri solisti (24 novembre), l’Accademia Bizantina con Ottavio Dantone per la serata barocca (9 febbraio), la Filarmonica di Stoccarda diretta da Martin Rajna col pianista Clayton Stephenson (13 aprile), l’Orchestra del Mozarteum diretta da Luigi Piovano a conclusione di stagione (18 maggio). Tecnicamente ‘orchestra ospite’ sarà pure quella del Teatro Comunale di Bologna diretta da Andrey Boreyko per accompagnare la punta di diamante del cartellone: il pianista Evgeny Kissin in Rimskij-Korsakov e Skrjabin (14 novembre). Altri pianisti di spicco: Alexander Malofeev (12 gennaio), Hélène Grimaus (24 marzo), Fazil Say col violinista Sergej Kryloc (27 ottobre), Giuseppe Albanese col contrappunto visivo di due danzatori (14 novembre). The Swingle Singers per il concerto natalizio (15 dicembre), il violoncellista Mario Brunello (26 gennaio), il clarinettista Alessandro Carbonare (23 febbraio), il Takács Quartet (16 marzo), il violinista Gil Shaham (20 aprile) e il violoncellista Giovanni Sollima con la tromba di Paolo Fresu (11 maggio) completeranno il cartellone con proposte musicali le più varie.