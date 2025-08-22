Grandinata, molti danni. Flagellata la zona Colli. Allagamenti, fango e alberi crollati in strada

Alberi caduti, foglie e ghiaia sulle strade e allagamenti, seppur piccoli, sotto le Due Torri. Una forte grandinata e un’intensa pioggia hanno provocato, ieri pomeriggio, diversi danni in varie zone della città, partendo dai colli. Attorno alle 16, infatti, una violenta perturbazione si è abbattuta sul territorio, per fortuna per poco tempo: nel giro di un’ora circa l’emergenza è rientrata, il cielo è tornato sereno e la città alla normalità. Ma diversi residenti hanno dovuto fare i conti, ancora una volta, con i danni del maltempo. Sono state 20 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami caduti sulle auto e in strada, e disagi causati da allagamenti.

A cominciare appunto dalla zona dei colli: in via di Paderno, in corrispondenza del Fienile Fluò, grossi rami sono crollati in strada, bloccando la viabilità, senza però, fortunatamente, provocare feriti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con tanto di motosega. Scena analoga in via dei Colli, dove l’asfalto era totalmente ricoperto da foglie e fango e da grossi chicchi di grandine. Lì, i residenti preoccupati hanno contattato la polizia locale per chiedere una verifica dei danni. E, oltre alla pioggia, a bloccare il traffico è stato un camper che non riusciva più a ripartire a causa del pietriccio sotto le ruote.

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno via di Barbiano. Dove la strada, in certi punti, si è completamente allagata, riempita da un fiume di fango. La pioggia e la grandine si sono accanite anche in via San Mamolo, dove gli agenti della polizia si sono fermati a prestare soccorso a degli automobilisti in difficoltà, con la vettura in panne lungo la strada. Strada che, anche in prossimità dell’incrocio con i viali, si è riempita di acqua e piccoli detriti. Non si è salvata nemmeno la città: si sono registrati allagamenti, infatti, anche nella zona di via d’Azeglio, senza escludere via di Ravone, una delle più colpite dall’alluvione, dove per alcune ore alcuni civici sono rimasti senza energia elettrica. Colpita anche via Saragozza, in direzione colli.

In via Andrea Costa è caduto un altro albero: nei pressi dell’incrocio con via Don Sturzo, ha danneggiato un’auto in sosta, ma per fortuna nessun danno alle persone. È intervenuta la polizia locale. Per il consigliere comunale Pd, Claudio Mazzanti, è un motivo in più per mandare in archivio la "polemica ridicola" sugli abbattimenti delle piante. "Visto che Bologna ha avuto almeno tre morti negli ultimi anni per cadute di alberi, mi domando: se fosse passato qualcuno in quel momento?". I forti danni economici "alle vetture possono essere imputabili anche alla volontà del Comune di non consentire ai residenti collinari di realizzare coperture per i mezzi – tuonano Francesco Cicognani e Annamaria Cesari di Comicolli –. È inaccettabile che i cittadini siano costretti a subire questi danni: siamo disponibili a realizzare queste opere come la Sovrintendenza richiederebbe e minimizzando qualunque impatto ambientale. Anzi, queste pertinenze potrebbero essere utili per la raccolta delle acque piovane così come proposto nel progetto ‘Acque sicure di Comicolli’.

Chiara Gabrielli Mariateresa Mastromarino