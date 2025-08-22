Grandinate a Bologna e Ancona, record di fulmini. A Pesaro il sindaco per sicurezza manda le auto ai 30 all’ora

Pioggia, bufere, grandine, alberi caduti: una costante fra Emilia-Romagna e Marche e in molte altre regioni italiane. Ieri pomeriggio grandinata su Bologna dopo le violenti piogge e la scarica di fulmini di mercoledì. Pier Paolo Alberoni, esperto Arpae, spiega che i fenomeni sono se saranno sempre più frrequenti". A Pesaro, città particolarmente colpita mercoledì sera, il sindaco Andrea Biancani ha emesso un’ordinanza che dispone il limite di velocità a 30 chilometri all’ora su tutto il territorio comunale fino a sabato 24 agosto alle ore 12. La misura, fa sapere l’amministrazione comunale, è stata adottata per motivi di pubblica incolumità, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali e consentire alle unità operative di intervenire in sicurezza per la pulizia delle strade.